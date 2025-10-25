Cade dal muro del Pantheon muore turista giapponese a Roma
Un turista giapponese è morto ieri sera a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, che aveva circa 70 anni, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri. Inutili i soccorsi. Per raggiungerlo i pompieri hanno forzato il cancello d'ingresso all'esterno del Pantheon. Da chiarire le cause dell'accaduto. Sul posto polizia e polizia locale.
