cade dal muro del pantheon muore turista giapponese a roma

Un turista giapponese è morto ieri sera a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, che aveva circa 70 anni, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri. Inutili i soccorsi. Per raggiungerlo i pompieri hanno forzato il cancello d'ingresso all'esterno del Pantheon. Da chiarire le cause dell'accaduto. Sul posto  polizia e polizia locale. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

