Cade dal muro del Pantheon morto turista giapponese
(Adnkronos) – Un turista giapponese è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. E' successo intorno alle 21.50. La vittima, un uomo di circa 70 anni, è caduto da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco che per entrare hanno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
