Cade dal muro del Pantheon a Roma turista giapponese morto dopo un volo di 7 metri | il dramma in vacanza
Morimasa Hibino, 70 anni da compiere, è il turista giapponese che è morto a Roma cadendo dal muro perimetrale del Pantheon. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Roma, cade dal muro del Pantheon e precipita per sette metri: morto 70enne
Cicciano, operaio di 66 anni cade da un muro di tre metri: è in pericolo di vita
