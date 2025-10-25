Cade dal muro del Pantheon a Roma turista giapponese morto dopo un volo di 7 metri | il dramma in vacanza

Morimasa Hibino, 70 anni da compiere, è il turista giapponese che è morto a Roma cadendo dal muro perimetrale del Pantheon. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Cade dal muro del Pantheon a Roma, turista giapponese morto dopo un volo di 7 metri: il dramma in vacanza

