Cade dal muretto di cinta del Pantheon Morto turista giapponese a Roma
Articolo in aggiornamento Dovevano essere momenti di svago e spensieratezza: il turista si era concesso una visita in Italia per godersi le bellezze di Roma negli ultimi giorni di ottobre, prima di tornare alla quotidianità. Ma il suo viaggio si è trasformato in tragedia. Ieri sera un giapponese di circa 70 anni è morto dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. Un volo di circa 7 metri che gli è costata la vita: è precipitato dal fossato e ha smesso di respirare. A nulla sono serviti i soccorsi. Verso le 21:50, la sala operativa del comando Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra 1A2 dalla sede centrale in via della Palombella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
