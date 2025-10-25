Cacciati dalla scuola Amici 25 finisce malissimo per gli allievi | la decisione ufficiale

Quella che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5 non sarà una puntata come le altre di “Amici 25”, ma una vera e propria corsa a ostacoli in stile “Squid Game”. Nella scuola più famosa d’Italia il clima è teso e la competizione ha già mietuto le sue prime “vittime”. Tra sfide perse, eliminazioni improvvise e maglie sospese, la classe si è ridotta e i rapporti tra allievi e insegnanti sembrano ormai al limite della tensione. Nei giorni scorsi, a finire nel mirino è stato il ballerino Tommaso Troso, che ha ricevuto un giudizio piuttosto duro da parte di Emanuel Lo. Durante l’assegnazione di un compito, il professore ha deciso di metterlo alla prova con parole che non hanno lasciato spazio a interpretazioni: “La cosa che mi ha spinto a darti questa prova è il tuo movimento: acerbo e a tratti datato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it