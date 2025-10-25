Cacciati dalla scuola Amici 25 finisce malissimo per gli allievi | la decisione ufficiale
Quella che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5 non sarà una puntata come le altre di “Amici 25”, ma una vera e propria corsa a ostacoli in stile “Squid Game”. Nella scuola più famosa d’Italia il clima è teso e la competizione ha già mietuto le sue prime “vittime”. Tra sfide perse, eliminazioni improvvise e maglie sospese, la classe si è ridotta e i rapporti tra allievi e insegnanti sembrano ormai al limite della tensione. Nei giorni scorsi, a finire nel mirino è stato il ballerino Tommaso Troso, che ha ricevuto un giudizio piuttosto duro da parte di Emanuel Lo. Durante l’assegnazione di un compito, il professore ha deciso di metterlo alla prova con parole che non hanno lasciato spazio a interpretazioni: “La cosa che mi ha spinto a darti questa prova è il tuo movimento: acerbo e a tratti datato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La scuola: "Eventuali situazioni di bullismo non sono state ignorate o sottovalutate dal personale scolastico" - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Amici 25, puntata del 26 ottobre: tre allievi eliminati, tra gli ospiti Emma e Trigno - È stata registrata oggi la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale5 domenica 26 ottobre a partire dalle ore 14 ... Riporta fanpage.it
Anticipazioni Amici 25, Alessandra Celentano caccia un suo allievo dalla scuola, ecco chi e il motivo - Scopri la scelta difficile di Alessandra Celentano ad Amici 25. Da mondotv24.it
Amici 25, anticipazioni della puntata del 26 ottobre, esiti delle sfide: tre allievi lasciano la scuola - Un pomeriggio di forti emozioni nella scuola più famosa d'Italia: tra sfide accese e giudizi severi, tre concorrenti sono stati costretti a dire addio al sogno di Amici. msn.com scrive