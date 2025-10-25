Cacciari a 81 anni si sposa | matrimonio a Milano con Chiara Un amore nato a Venezia

VENEZIA - La notizia è a dir poco clamorosa. Ma le pubblicazioni di matrimonio sono inequivocabili, affisse agli albi di Venezia e di Milano, con tutti gli inconfutabili dati: nomi e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Cacciari a 81 anni si sposa: matrimonio a Milano con Chiara. «Un amore nato a Venezia»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Massimo Cacciari, 81 anni, si sposa con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni, sua riservatissima compagna. L'amore è nato a Venezia e le nozze saranno a Milano. Lo riporta oggi Il Gazzettino citando le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi di Ve - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: ci sono le pubblicazioni. Gli amici: «Lei sa tenergli testa» - X Vai su X

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni, il matrimonio a Milano con la 52enne Chiara Patriarca - Dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo ha deciso di convolare a nozze con Chiara Patriarca, professionista di 52 ... Secondo ilmattino.it

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni. Gli amici: "Lei è simpatica e gli tiene testa" - Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, a 81 anni d'età, ha deciso di sposare la compagna 52enne Chiara Patriarca. Lo riporta msn.com

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: chi è Chiara Patriarca, la donna a cui dirà sì - Le pubblicazioni di matrimonio tra il filosofo veneziano e la 52enne professionista triestina affisse a Venezia e a Milano. Si legge su msn.com