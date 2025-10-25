C5 Aircross alza il livello con ibrido ed elettrico
di Francesco Forni C5 Aircross diventa il fulcro della gamma Citroen, incarnando stile, tecnologia e comfort ad alto livello. Costruita in Francia, a Rennes, sulla piattaforma STLA Medium, introduce un design più maturo e una offerta di motorizzazioni completa. La linea esprime solidità e proporzioni equilibrate, con un frontale caratterizzato da fari Led sottili uniti da una fascia nera lucida e dal nuovo logo centrale che rafforza l’identità visiva. La lunghezza raggiunge 4,65 metri, 16 cm in più rispetto alla generazione precedente, con passo di 2,78 metri che migliora lo spazio interno. I passeggeri posteriori guadagnano oltre 5 cm per le gambe e 6,8 per la testa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Il Biscione alza il sipario sulla Tonale rinnovata: design iconico, tecnologia all'avanguardia e un'offerta di lancio che fa tremare la concorrenza. Ecco tutto quello che devi sapere sul SUV compatto che porta l'eccellenza italiana su strada. - facebook.com Vai su Facebook
C5 Aircross alza il livello con ibrido ed elettrico - di Francesco Forni C5 Aircross diventa il fulcro della gamma Citroen, incarnando stile, tecnologia e comfort ad alto livello. Come scrive msn.com
Citroen C5, al volante della grande Aircross. Debutta la 2^ generazione, èfull electric e ibrida, sia “mild” che plug-in - La Citroën C5 Aircross diventa grande con il debutto su strada della seconda generazione, la prima basata sulla ... Scrive motori.ilmessaggero.it
Nuova Citroën C5 Aircross - La casa francese ha introdotto sul mercato la seconda generazione della C5 Aircross, SUV sviluppata sulla piattaforma STLA Medium che in listino presenta motorizzazioni elettrificate oltre a uno stile ... Secondo tgcom24.mediaset.it