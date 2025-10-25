di Francesco Forni C5 Aircross diventa il fulcro della gamma Citroen, incarnando stile, tecnologia e comfort ad alto livello. Costruita in Francia, a Rennes, sulla piattaforma STLA Medium, introduce un design più maturo e una offerta di motorizzazioni completa. La linea esprime solidità e proporzioni equilibrate, con un frontale caratterizzato da fari Led sottili uniti da una fascia nera lucida e dal nuovo logo centrale che rafforza l’identità visiva. La lunghezza raggiunge 4,65 metri, 16 cm in più rispetto alla generazione precedente, con passo di 2,78 metri che migliora lo spazio interno. I passeggeri posteriori guadagnano oltre 5 cm per le gambe e 6,8 per la testa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - C5 Aircross alza il livello con ibrido ed elettrico