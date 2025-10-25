Burj Al Babas | la città fantasma con 700 castelli che sembra un villaggio Disney abbandonato
Esiste una città fantasma in Turchia che ha oltre 700 castelli e sembra un villaggio Disney. Burj Al Babas è il fallimento di un progetto ambizioso, pensato e attuato nel momento sbagliato per l'economia turca. Tra idee irrealizzabili, crisi economica e folle di curiosi che si recano ancora oggi, ecco cosa è successo a Burj Al Babas. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Burj Al Babas: la città fantasma con 700 castelli che sembra un villaggio Disney abbandonato - occidentale, si trova un luogo che sembra uscito da un sogno interrotto: Burj Al Babas. Segnala fanpage.it
La città dei castelli fantasma in Turchia - Nel 2014 alcuni imprenditori edili turchi decisero di avviare un ambizioso progetto per attirare nuovi residenti provenienti dalla Russia e dai paesi del Medio Oriente in Turchia: il loro piano era ... Lo riporta ilpost.it
La città fantasma sembra Disneyland: 500 castelli e nessun abitante - Sarebbe dovuta essere una Disneyland per milionari ma è finita per diventare l’Eldorado di chi ama le città fantasma. Da corriere.it