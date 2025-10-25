Buoni pasto ai poliziotti il Sap | Cambiata di nuovo la società erogatrice

Bologna, 25 ottobre 2025 – Il Sap lamenta l’ennesimo cambio di gestione in relazione ai buoni pasto elettronici erogati a poliziotte e poliziotti di Bologna. "Abbiamo appreso dell' ennesimo cambio di gestione della società erogatrice – spiega il segretario Tonino Guglielmi –. Dalla loro introduzione, frutto di lunga battaglia sindacale, questo è il quarto cambio. Anche questa volta, come nelle precedenti, abbiamo saputo tutto a giochi fatti e per puro caso. Ed anche questa volta le poliziotte e di poliziotti di Bologna dovranno attendere un tempo indefinito per ottenere ciò che in realtà spetterebbe giorno per giorno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

