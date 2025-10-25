Buoni pasto ai poliziotti il Sap | Cambiata di nuovo la società erogatrice

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 25 ottobre 2025 – Il Sap lamenta l’ennesimo cambio di gestione in relazione ai buoni pasto elettronici erogati a poliziotte e poliziotti di Bologna. "Abbiamo appreso dell' ennesimo cambio di gestione della società erogatrice – spiega il segretario Tonino Guglielmi –. Dalla loro introduzione, frutto di lunga battaglia sindacale, questo è il quarto cambio. Anche questa volta, come nelle precedenti, abbiamo saputo tutto a giochi fatti e per puro caso. Ed anche questa volta le poliziotte e di poliziotti di Bologna dovranno attendere un tempo indefinito per ottenere ciò che in realtà spetterebbe giorno per giorno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

buoni pasto ai poliziotti il sap cambiata di nuovo la societ224 erogatrice

© Ilrestodelcarlino.it - Buoni pasto ai poliziotti, il Sap: “Cambiata di nuovo la società erogatrice”

Scopri altri approfondimenti

buoni pasto poliziotti sapBuoni pasto ai poliziotti, il Sap: “Cambiata di nuovo la società erogatrice” - Bologna, 25 ottobre 2025 – Il Sap lamenta l’ennesimo cambio di gestione in relazione ai buoni pasto elettronici erogati a poliziotte e poliziotti di Bologna. Da ilrestodelcarlino.it

buoni pasto poliziotti sapPolizia, il Sap di Bologna sui buoni pasto: “Ennesimo cambio di gestione, inaccettabile” - Il sindacato autonomo di polizia denuncia lo “spreco di risorse pubbliche in continui appalti improducenti e inefficaci” a danno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato ... Riporta msn.com

buoni pasto poliziotti sapDal 2026 sale a 10 euro l’esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici: i vantaggi per i lavoratori - Il governo studia l'aumento della soglia esentasse dei buoni pasto elettronici. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Buoni Pasto Poliziotti Sap