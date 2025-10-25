Buongiorno concede un rigore all’Inter Calhanoglu riapre la partita

Al 57esimo del secondo tempo tra Napoli e Inter, Alessandro Buongiorno entra con il braccio largo in area su Lautaro Martinez, colpendo il pallone. L’arbitro assegna calcio di rigore per i nerazzurri. Rigore per l’Inter, il commento di Marelli. Luca Marelli, intervenuto a Dazn, commenta: « Il contatto è da rigore, braccio larghissimo di Buongiorno ». Calhanoglu non sbaglia dagli undici metri contro Milinkovic-Savic e riapre la partita; gli azzurri erano in vantaggio 2-0. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

