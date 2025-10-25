Buon onomastico Daria oggi 25 ottobre | immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi 25 ottobre i martiri Crisante e Daria, due coniugi romani che fondarono la loro unione sulla castità. Il loro culto come santi è riconosciuto sia nella chiesa latina che in quella d’oriente. Gli ortodossi li festeggiano il 19 marzo Crisante si convertì al cristianesimo contro il volere del padre che chiese aiuto a Daria per fargli cambiare idea. Secondo la leggenda agiografica Crisante, figlio del nobile alessandrino Polemio e fu convertito a Roma dal prete Carpoforo, ma il padre tentò in tutti i modi farlo tornare sui suoi passi e riavvicinarlo al paganesimo. Nella speranza di fargli cambiare idea lo fece raggiungere dall’avvenente vestale Daria che Crisante riuscì ad avvicinare alla religione cattolica fino alla svolta della conversione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Daria oggi 25 ottobre: immagini di auguri da condividere

