Buon compleanno Stefania Craxi Federico Chiesa Claudio Velardi…

Buon compleanno Stefania Craxi, Federico Chiesa, Alessandro Barbera, Giovanni Tortorolo, Marco Toselli, Daniele Padelli, Orso Maria Guerrini, Lorenzo Ornaghi, Claudio Velardi, Ezio Casati, Pietro Sermonti, Simone Baldelli, Giacomo Strafforello, Luca Peracino, Andrea Zerini, Mattia Cattaneo, Davide Faraoni, Delmas Obou, Davide Formolo.. Oggi 25 ottobre compiono gli anni: Alessandro Barbera, giornalista; Giovanni Tortorolo, giornalista; Marco Toselli, giornalista; Bruno Pistidda, ex pugile, scrittore; Rudi Assuntino, cantautore; Paolo Brutti, politico; Orso Maria Guerrini, attore, doppiatore; Bobby Rhodes, attore, stuntman; Pietro Barreca, doppiatore; Anselmo Genovese, cantautore; Lorenzo Ornaghi, politologo, rettore; Santino Coppa, allenatore pallacanestro; Aldo Fumagalli, politico; Alessandra Alberti, attrice, regista; Samir Geagea, politico libanese; Daniele Bagnoli, allenatore pallavolo; Claudio Velardi, giornalista, editore; Francesco Bonami, critico d’arte; Tiziana Ghiglioni, cantante; Ezio Casati, politico; Alvise Borghi, autore tv; Renato Miele, ex calciatore, allenatore, avvocato, dirigente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Stefania Craxi, Federico Chiesa, Claudio Velardi…

