Buon compleanno Dieta Mediterranea | tre giorni di musica sapori e performance artistiche

Un compleanno che profuma di mare, di olio buono e di comunità, celebrato a tavola, insieme, tra musica, sapori e racconti che parlano di identità e futuro. Il Comune di Pollica si prepara a celebrare un anniversario speciale: 15 anni dal riconoscimento Unesco della Dieta Mediterranea come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

“Buon Compleanno Dieta Mediterranea”: Pollica celebra i 15 anni del patrimonio Unesco - Un compleanno che profuma di mare, di olio buono e di comunità, celebrato a tavola, insieme, tra musica, sapori e racconti che parlano di identità e futuro. Da ilmattino.it

"Buon compleanno Dieta Mediterranea": tre giorni di musica, sapori e performance artistiche - Un compleanno che profuma di mare, di olio buono e di comunità, celebrato a tavola, insieme, tra musica, sapori e racconti che parlano di identità e futuro. salernotoday.it scrive

Compleanno Dieta Mediterranea, oltre 300 commensali al Convivio - LO SPETTACOLO DI BUON COMPLEANNO DIETA MEDITERRANEA A completare e arricchire questo straordinario ventaglio di attività, ci ha pensato la musica dei concerti organizzati e tenuti tra le frazioni del ... Segnala ansa.it