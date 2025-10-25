Buio pesto alle spalle dell' ospedale sulla strada per Lo Spada | pali fissati da mesi ma ancora niente illuminazione

Fissati nel terreno (da mesi) i nuovi lampioni dovrebbero finalmente garantire l'illuminazione pubblica, ma strada per Lo Spada (che conduce alla fermata della stazione Perrino, al parcheggio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Buio pesto alle spalle dell'ospedale sulla strada per Lo Spada: pali fissati da mesi ma ancora niente illuminazione

Fiorentina, è buio pesto. Viola ancora sconfitti a San Siro e sempre più in zona retrocessione. Pradè e Pioli nel post-partita provano ad attribuirsi le responsabilità. E secondo voi, qual è il problema dei viola? Parliamone insieme stasera, come di consueto - facebook.com Vai su Facebook

?Buio pesto per la Primavera di Carbone, sconfitta anche dalla Lazio 1-0. Dopo un primo tempo discreto, ripresa inconsistente con una difficoltà incredibile non solo a segnare ma anche a creare occasioni da gol. Solo 5 gol fatti in 7 partite, 6 punti in 7 ga - X Vai su X

Incidente a Tradate, 79enne esce di casa e si avventura al buio lungo la strada: investita da un'auto, muore in ospedale - Esce di casa nel buio e viene urtata da un’auto di passaggio, cade e muore in ospedale dopo essere stata soccorsa. Secondo milano.corriere.it