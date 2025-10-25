Buio pesto alle spalle dell' ospedale sulla strada per Lo Spada | pali fissati da mesi ma ancora niente illuminazione

Quotidianodipuglia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fissati nel terreno (da mesi) i nuovi lampioni dovrebbero finalmente garantire l'illuminazione pubblica, ma strada per Lo Spada (che conduce alla fermata della stazione Perrino, al parcheggio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

buio pesto alle spalle dell ospedale sulla strada per lo spada pali fissati da mesi ma ancora niente illuminazione

© Quotidianodipuglia.it - Buio pesto alle spalle dell'ospedale sulla strada per Lo Spada: pali fissati da mesi ma ancora niente illuminazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente a Tradate, 79enne esce di casa e si avventura al buio lungo la strada: investita da un'auto, muore in ospedale - Esce di casa nel buio e viene urtata da un’auto di passaggio, cade e muore in ospedale dopo essere stata soccorsa. Secondo milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Buio Pesto Spalle Ospedale