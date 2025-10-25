Bugonia recensione | Yorgos Lanthimos ritrova Emma Stone e Jesse Plemons tra complottismo e ferocia

La nostra recensione di Bugonia, nuovo incubo surreale di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons in concorso a Venezia 82: complottismo, società deviata, fanatismo e fake news sono solo la punta dell’iceberg di un racconto feroce che parla soprattutto di noi. Bugonia è la dimostrazione di come, dopo la parentesi un po’ più “ mainstream “, Yorgos Lanthimos stia tornando man mano a quel cinema feroce, surreale e tragicomico che aveva caratterizzato la prima parte della sua carriera fino all’esplosione con The Lobster. Per questo remake del coreano Jigureul jikyeora! di Jang Joon-hwan (anno 2003), ritrova nuovamente la sua musa Emma Stone e Jesse Plemons e, soprattutto, spinge sul pedale del grottesco, della farsa a tratti persino nonsense e di una visceralità che prima ancora che visiva è concettuale, antropologica, semantica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Bugonia, recensione: Yorgos Lanthimos ritrova Emma Stone e Jesse Plemons tra complottismo e ferocia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ladies and gentlemen: Emma Stone Da oggi in sala Bugonia, nuovo film di Yorgos Lanthimos con protagonisti Emma Stone e Jesse Plemons Andrete a vederlo? Trovate la nostra recensione al link in bio #emmastone #yorgoslanthimos #bugonia - facebook.com Vai su Facebook

#Bugonia, recensione del film di #YorgosLanthimos - X Vai su X

«Bugonia» di Yorgos Lanthimos: recensione del film della settimana (e dove vederlo a Firenze) - La favola nerissima e apocalittica del regista greco è la quarta collaborazione con l'attrice Emma Stone ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Bugonia Recensione: un viaggio vertiginoso tra illusioni, dubbi e verità nascoste - Bugonia è un viaggio filosofico travestito da thriller, gelido e tormentoso insieme, in bilico tra realtà e allucinazione. Lo riporta cinema.everyeye.it

Bugonia: la spiegazione del finale del film di Yorgos Lanthimos - Spiegazione e significato del finale del film di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone protagonista. Si legge su cinematographe.it