Bugonia la spiegazione del finale | Michelle interpretata da Emma Stone è in realtà un’aliena?

Cinefilos.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il finale selvaggio di Bugonia rivela se il CEO farmaceutico interpretato da Emma Stone sia effettivamente un alieno, preparando il terreno per un colpo di scena ancora più grande nei momenti finali del film. Diretto da Yorgos Lanthimos, Bugonia segue due uomini che decidono di rapire Michelle Fuller convinti che lei faccia parte di una forza aliena segreta che controlla l’umanità. Il film gioca sulla premessa sia della commedia dark che dell’horror teso, con l’instabilità di Teddy, interpretato da Jesse Plemons, che crea un film in cui tutto può succedere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bugonia spiegazione finale michelleBugonia: la spiegazione del finale del film di Yorgos Lanthimos - Spiegazione e significato del finale del film di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone protagonista. Lo riporta cinematographe.it

bugonia spiegazione finale michelle"Bugonia" come finisce il film di Yorgos Lanthimos: la spiegazione del finale, la trama e le location - "Bugonia" di Yorgos Lanthimos stupisce con un finale surreale: Emma Stone è davvero un’aliena? Come scrive tag24.it

bugonia spiegazione finale michelleBugonia: tra complottisti e alieni chi si salva? - Da quando il cinema greco s’impose all’attenzione mondiale, a inizio millennio, con una nuova ondata di registi, le cui opere disturbanti si avventuravano nel disagio ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Bugonia Spiegazione Finale Michelle