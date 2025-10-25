Bugonia la spiegazione del finale | Michelle interpretata da Emma Stone è in realtà un’aliena?

Il finale selvaggio di Bugonia rivela se il CEO farmaceutico interpretato da Emma Stone sia effettivamente un alieno, preparando il terreno per un colpo di scena ancora più grande nei momenti finali del film. Diretto da Yorgos Lanthimos, Bugonia segue due uomini che decidono di rapire Michelle Fuller convinti che lei faccia parte di una forza aliena segreta che controlla l’umanità. Il film gioca sulla premessa sia della commedia dark che dell’horror teso, con l’instabilità di Teddy, interpretato da Jesse Plemons, che crea un film in cui tutto può succedere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it