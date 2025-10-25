Btp Valore chiude col botto | raccolti 16,5 miliardi

Dopo due anni e sei emissioni, gli italiani danno ancora fiducia al Paese e il Tesoro raccoglie oltre 16,5 miliardi con il Btp Valore. La precedente emissione, a maggio 2024, si era fermata a 11 miliardi. Dal 2023 la famiglia di titoli di Stato riservati esclusivamente alle famiglie ha portato in cassa quasi 93 miliardi. I tassi annuali definitivi del titolo sono confermati: 2,6% per i primi tre anni; 3,1% per il 4° e 5°; 4% per il 6° e 7° anno. Il titolo ha data di godimento 28 ottobre 2025 e scadenza alla stessa data nel 2032. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 7 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

