Bryan Johnson viaggio nella mente dell' uomo convinto di essere immortale

Wired.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milioni di dollari in trattamenti, integratori ed esami medici. L'immortalità da ottenere attraverso l'intelligenza artificiale. L’idea di longevità di Bryan Johnson ha tutto, tranne un finale. 🔗 Leggi su Wired.it

bryan johnson viaggio nella mente dell uomo convinto di essere immortale

© Wired.it - Bryan Johnson, viaggio nella mente dell'uomo convinto di essere immortale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bryan Johnson, il milionario che vive per non morire: «In un anno invecchio di 7 mesi». Dietro c'è il Blueprint Project - Bryan Johnson, il milionario americano che da anni lotta per raggiungere l'elisir di lunga vita, è tornato alla ribalta dopo l'uscita del documentario a lui dedicato «Don't Die». Da ilgazzettino.it

Bryan Johnson e la sfida all’invecchiamento: l’immortalità - Ma pochi l’hanno trasformata in un progetto di vita tanto radicale quanto Bryan Johnson, imprenditore tecnologico statunitense ... Segnala msn.com

Bryan Johnson, l’imprenditore multimilionario si inietta il sangue del figlio 17enne per rimanere giovane: l'ultima follia - Bryan Johnson è un imprenditore americano di 45 anni che da sempre è ossessionato dalla riconquista della giovinezza. Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Bryan Johnson Viaggio Mente