Bruno Vespa rincara la dose su Sinner | Dimenticavo che ha anche detto no alle Olimpiadi e a Mattarella Serve altro?
Dopo averlo criticato per essere «tedesco residente a Montecarlo», il giornalista Rai Bruno Vespa torna ad attaccare il tennista Jannik Sinner. Questa volta perché ritenuto colpevole di una serie di rifiuti che avrebbero alimentato la sua disaffezione nei confronti dell’Italia. Il riferimento iniziale alla residenza del campione altoatesino nel Principato di Monaco – dove risiedono anche altri tennisti italiani come Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini – non era bastato a Vespa. Il giornalista ha infatti pubblicato un nuovo tweet: «Nell’elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Open.online
