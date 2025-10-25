Bruno Vespa elenca tutti i motivi per cui Sinner prova disaffezione per l’Italia | Serve altro?
Un altro attacco social di Bruno Vespa nei confronti di Sinner dopo il passo indietro di Coppa Davis, spiega perché gli italiani non dovrebbero supportarlo: "Disaffezione nei confronti dell'Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Bufera su Sinner per il “no” alla Coppa Davis: dal post di Bruno Vespa al Codacons che chiede il ritiro delle onorificenze Critici anche i campioni della racchetta Pietrangeli e Panatta: «Schiaffo allo sport italiano», Binaghi lo difende: «Scelta che comprendiamo - facebook.com Vai su Facebook
58 minuti. Estremamente turbato da Bruno Vespa e Alvarez - X Vai su X
Bruno Vespa elenca tutti i motivi per cui Sinner prova disaffezione per l’Italia: “Serve altro?” - Un altro attacco social di Bruno Vespa nei confronti di Sinner dopo il passo indietro di Coppa Davis, spiega perché gli italiani non dovrebbero supportarlo ... Da fanpage.it
Bruno Vespa attacca Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui?". La gaffe su Alcaraz - Anche Bruno Vespa non ha resistito alla tentazione di commentare la rinuncia di Sinner in Davis. Scrive sport.virgilio.it
Sinner, Vespa attacca ancora: "Ha detto no a Olimpiadi e Mattarella" - Dopo il tweet di qualche giorno fa, sulla rinuncia del tennista azzurro alla Coppa Davis, il giornalista torna sull'argomento con un secon ... Scrive msn.com