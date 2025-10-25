Jannik Sinner è diventato il bersaglio principale di Bruno Vespa nell’ultima settimana dopo la decisione di non giocare la Coppa Davis. Qualche giorno fa il giornalista aveva scritto: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale”, facendo poi i complimenti ad “ Alvarez ” – e non ad Alcaraz – perché giocherà con la Spagna. Nonostante Sinner non gli abbia mai risposto, nella mattinata di sabato 25 ottobre, ancora con un tweet su X, Bruno Vespa è tornato ad attaccare l’altoatesino. “Nell’elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bruno Vespa attacca ancora Sinner: “Niente Olimpiadi e ha detto no a Mattarella. Serve altro per non tifarlo?”