Brugnera rubati i fiori al monumento dei donatori di sangue | Un atto ignobile
Rabbia, sconcerto e amarezza. Sono queste le sensazioni provate dalla sezione di Brugnera dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue dopo l'ennesimo furto avvenuto al monumento dei Donatori di sangue. Per il terzo anno consecutivo i ladri sono entrati in azione prendendo di mira l'opera. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
