Bronzo alla Coupe d' Europe de la Boulangerie Artisanale per il team del maestro panificatore veronese Mirko Zenatti
È medaglia di bronzo per l’Italia alla “Coupe d’Europe de la Boulangerie Artisanale” di Nantes, in Francia". Il maestro panificatore Mirko Zenatti, di Sommacampagna, ha guidato la squadra italiana fino al terzo posto nella prestigiosa competizione europea dedicata alla panificazione artigianale. 🔗 Leggi su Veronasera.it
