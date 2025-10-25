Brisighella riaprirà lo storico Bar Carletto
Riaprirà nella nuova stagione il Bar Gelateria Carletto, locale presente a Brisighella dal 1946, ormai storico ritrovo per tutti e prima tappa dei turisti. A gestirlo sarà il giovane brisighellese Alessandro Liverani, classe 1990, conoscitore del mondo e della cucina. Al Civico 26 di via Alberto Baccarini, in pieno centro storico, il bar era stato chiuso a dicembre 2024 per l’anzianità dei gestori che dal 1981 lo portavano avanti con tanta passione. All’inizio dell’estate l’appello di uno dei soci Marino Di Fabio: "Siamo disposti a dare le nostre ricette, mettiamo a disposizione la nostra esperienza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
