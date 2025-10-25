Brambilla dopo il Pontedera | Di nuovo poco pericolosi loro hanno fatto una partita difensiva Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto
Brambilla dopo il Pontedera: «Di nuovo poco pericolosi, loro hanno fatto una partita difensiva». Le parole del tecnico della Juventus Next Gen. Amara sconfitta interna per la Juventus Next Gen. Al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, nel match valido per l’undicesima giornata di campionato, i bianconeri di Massimo Brambilla cedono per 1-0 contro il Pontedera. A decidere la gara è stata una rete di Migliardi, che ha condannato i padroni di casa, opachi soprattutto sul fronte offensivo. Nel post-partita, il tecnico Massimo Brambilla ha commentato così la prestazione, analizzando con lucidità le carenze mostrate dai suoi giovani e le difficoltà incontrate nell’arco dei novanta minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Lega Ciclismo Professionistico. . Dopo tanti anni di grandi sfide e vittorie, Alessandro De Marchi e Gianluca Brambilla hanno appeso la bici al chiodo . Due campioni italiani che hanno lasciato un segno indelebile nel ciclismo internazionale . . - facebook.com Vai su Facebook
#Brambilla dopo la sconfitta della #JuventusNextGen Cosa ha detto - X Vai su X
Juve Next Gen ancora ko, Brambilla paga le assenze: Pontedera festeggia dopo 7 mesi! - Il mediano, dopo una sola presenza con la Primavera, è stato subito premiato da Brambilla, che non ha atteso ... Secondo tuttosport.com