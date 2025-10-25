Brambilla dopo il Pontedera | Di nuovo poco pericolosi loro hanno fatto una partita difensiva Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto

Brambilla dopo il Pontedera: «Di nuovo poco pericolosi, loro hanno fatto una partita difensiva». Le parole del tecnico della Juventus Next Gen. Amara sconfitta interna per la Juventus Next Gen. Al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, nel match valido per l’undicesima giornata di campionato, i bianconeri di Massimo Brambilla cedono per 1-0 contro il Pontedera. A decidere la gara è stata una rete di Migliardi, che ha condannato i padroni di casa, opachi soprattutto sul fronte offensivo. Nel post-partita, il tecnico Massimo Brambilla ha commentato così la prestazione, analizzando con lucidità le carenze mostrate dai suoi giovani e le difficoltà incontrate nell’arco dei novanta minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

