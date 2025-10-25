Bracciante travolto da un autocarro guidato da un operaio in nero morto nell' Agrigentino

Un bracciante agricolo romeno di 67 anni, Alexandru Suciu, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera nelle campagne di Licata (Agrigento). Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un autocarro all’interno di un fondo agricolo guidato da un immigrato di 25 anni, che sarebbe stato impegnato in nero. Lui e il titolare dell’azienda, scrive l’edizione di Agrigento del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bracciante travolto da un autocarro guidato da un operaio in nero, morto nell'Agrigentino

