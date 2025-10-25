Bracciante agricolo muore nelle campagne di Licata travolto da un autocarro

(Adnkronos) – Ancora un infortunio mortale sul lavoro. E' accaduto nelle campagne di Licata (Agrigento) dove è morto un bracciante agricolo di 67 anni, di origine romena e residente a Licata. L'uomo è stato travolto da un autocarro all'interno di un fondo agricolo nelle campagne licatesi. Il conducente del mezzo, un immigrato di 25 anni, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

