Boxe slitta il debutto da pro’ di Aziz Abbes Mouhiidine

Slitta il debutto da professionista di Aziz Abbes Mouhiidine. Il pugile campano, che nel corso della sua carriera da dilettante ha conquistato due medaglie d’argento ai Mondiali e ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, aveva perso lo scorso 30 giugno per ko contro lo statunitense Malachi George nella World Boxing Cup ad Astana, al suo ritorno sul ring dopo la sconfitta rimediata ai Giochi contro Lazizbek Mullojonov. L’azzurro avrebbe dovuto affrontare Juan Carlos Rodriguez tra i pesi massimi leggeri al Centro Commerciale Porte di Catania nella giornata di domenica 26 ottobre. Erano previste sei ripresi da tre minuti ciascuna contro un avversario non di rango (19 vittorie e 12 sconfitte). 🔗 Leggi su Oasport.it

