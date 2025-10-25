Bowen critica il West Ham come non abbastanza bravo e accetta che la squadra sia nei guai mentre i lottatori perdono di nuovo a Leeds

2025-10-24 23:43:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il capitano del West Ham Jarrod Bowen ha definito la prestazione della sua squadra “non abbastanza buona” mentre la squadra scivolava ulteriormente nei guai per la retrocessione con una sconfitta per 2-1 a Leeds. Gli ospiti erano sotto 2-0 in 15 minuti grazie ai gol di Brenden Aaronson e Joe Rodon e non sono riusciti a riprendersi da quell’inizio deludente, con il gol di Matheus Fernandes nel recupero non sufficiente a fermare la settima sconfitta stagionale in Premier League. Come sempre, lo skipper Bowen è stato una delle poche scintille luminose degli Irons e ha invitato la sua squadra a mostrare di più dopo alcune sfortunate difese che hanno portato ai due gol iniziali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com