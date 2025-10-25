Finalmente una decisione saggia da parte della dirigenza del Nottingham Forest, e lo abbiamo detto prima della vittoria per 2-0 contro il Porto in Europa League, perché è assolutamente evidente che la filosofia di Sean Dyche si adatta molto meglio a questa rosa che aveva fatto tanto bene con un allenatore dalle idee similari. Concedere . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bournemouth-Nottingham Forest (domenica 26 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol con il Dyche-Ball