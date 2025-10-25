Bounou | Yamal è uno di noi anche se ha scelto la Spagna Gli auguro il successo ma non contro il Marocco
Yassine Bounou, intervistato da TyC Sports, il 34enne ha parlato della scelta di Lamine Yamal di giocare per la Spagna. Le parole di Bounou. «Ognuno è libero di rappresentare chi vuole, purché non parli male di noi e non lanci pietre contro il Marocco. Personalmente lo considero uno di noi, anche se ha scelto la Spagna. Gli auguro sempre successo nella sua carriera, ma non contro il Marocco!» Piqué: « È speciale, non sappiamo quanto potremo godercelo quindi non roviniamolo » L’ex difensore blaugrana a Jijantes: « Accettiamolo così com’è, è speciale. Ovviamente, crescerà con l’esperienza. Nessuno è uguale a 18 anni e a 38. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
