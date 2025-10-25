Botanica Queer – Una lezione di botanica sui tacchi | l’ecologia incontra la cultura queer all’Oasi Culturale dell’Hacienda

BOTANICA QUEER Una lezione di botanica sui tacchi Il 9 novembre ad Hacienda (Via dei Cluniacensi 68, Roma) Ore 21:00, con una durata di 80 min LINK PREVENDITE Demetra © Valentina Bianchi Oasi Culturale, il festival multidisciplinare in svolgimento ad Hacienda e Tram Depot Talenti tra ottobre e dicembre 2025, torna con un nuovissimo evento: Botanica Queer! Ma cosa c’entra la botanica con la cultura queer? A questa domanda prova a rispondere Botanica Queer, un evento unico nel suo genere che unisce divulgazione scientifica, performance teatrale e riflessione ecologista in un percorso performativo che attraversa la relazione tra Uomo e Natura con occhi nuovi, anzi: con ciglia finte e tacchi alti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

