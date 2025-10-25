Botanica Queer – Una lezione di botanica sui tacchi | l’ecologia incontra la cultura queer all’Oasi Culturale dell’Hacienda
BOTANICA QUEER Una lezione di botanica sui tacchi Il 9 novembre ad Hacienda (Via dei Cluniacensi 68, Roma) Ore 21:00, con una durata di 80 min LINK PREVENDITE Demetra © Valentina Bianchi Oasi Culturale, il festival multidisciplinare in svolgimento ad Hacienda e Tram Depot Talenti tra ottobre e dicembre 2025, torna con un nuovissimo evento: Botanica Queer! Ma cosa c’entra la botanica con la cultura queer? A questa domanda prova a rispondere Botanica Queer, un evento unico nel suo genere che unisce divulgazione scientifica, performance teatrale e riflessione ecologista in un percorso performativo che attraversa la relazione tra Uomo e Natura con occhi nuovi, anzi: con ciglia finte e tacchi alti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
La Circoscrizione 2 segnala: Martedì 30 settembre 2025 ore 17:00-18:30 al Parco Rignon Botanica queer Spettacolo di e con Ulisse Romanò - Associazione Ninas Drag Queen e Aparte-Ali per l’Arte (Milano) Guidato da una Drag Queen, il p - facebook.com Vai su Facebook
'I miei Giardini', lezioni di botanica nel cuore di Napoli - Al via "I Miei Giardini, botanica in brunch", Botanica, musica classica dal vivo, dall'11 maggio all'Hotel Costantinopoli 104 che ospita un ciclo di eventi per celebrare l'arte l'arte del verde, ... ansa.it scrive
Lezione di botanica con l’esperto all’hotel Miramare - Sta giungendo alle battute finali il corso organizzato dalla delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico "Valle del Savio",... Come scrive ilrestodelcarlino.it