Bosco didattico per i bimbi della Hack | Lezioni di ecologia ed educazione
Un giardino che diventa aula, un albero che diventa maestro. È questo lo spirito del progetto “Per fare il futuro ci vuole un albero”, promosso da Unicoop Firenze e giunto al suo quinto anno, che ieri ha fatto tappa alla scuola primaria Margherita Hack di Montelupo Fiorentino. Qui, insieme agli alunni e agli insegnanti, sono state messe a dimora circa trenta nuove piante, dando vita a un bosco didattico nel cuore dell’istituto. All’iniziativa erano presenti il sindaco Simone Londi, l’assessora alla cultura Aglaia Viviani, la dirigente scolastica Maddalena Scafarto e Francesca Martini, presidente della sezione soci Coop di Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
