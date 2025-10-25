Un giardino che diventa aula, un albero che diventa maestro. È questo lo spirito del progetto “Per fare il futuro ci vuole un albero”, promosso da Unicoop Firenze e giunto al suo quinto anno, che ieri ha fatto tappa alla scuola primaria Margherita Hack di Montelupo Fiorentino. Qui, insieme agli alunni e agli insegnanti, sono state messe a dimora circa trenta nuove piante, dando vita a un bosco didattico nel cuore dell’istituto. All’iniziativa erano presenti il sindaco Simone Londi, l’assessora alla cultura Aglaia Viviani, la dirigente scolastica Maddalena Scafarto e Francesca Martini, presidente della sezione soci Coop di Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bosco didattico per i bimbi della Hack: "Lezioni di ecologia ed educazione"