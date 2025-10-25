Borgo stregato - sapori mostri e suggestioni nelle notti di Halloween

Borgo Stregato, giunto alla undicesima edizione, ritorna puntuale con l’ormai consolidato doppio appuntamento. Giovedì 30 e venerdì 31 ottobre il centro della città del Carnevale tornerà ad essere popolato di streghe, vampiri, zombie e fantasmi, in un labirinto di atmosfere tenebrose.L’evento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

