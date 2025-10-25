I medicinesi lo chiamavano "al Baurg" o borgo inferiore, e in passato era uno dei sei quartieri storici della città, con il macello vecchio affacciato sulla San Vitale, le case popolari e i cortili lastricati. Oggi, Borgo Paglia non è solo un luogo simbolo di Medicina: è un’area urbana completamente riqualificata e ridisegnata dal punto di vista ambientale e sociale, pensata per migliorare la qualità degli spazi pubblici e della vita della comunità. Giardini della pioggia, pavimentazioni drenanti anti-allagamento, nuove alberature e zone d’ombra diffuse, piazze e spazi verdi, percorsi ciclopedonali e nuove aree dedicate alla mobilità attiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borgo Paglia, la seconda vita sull’acqua