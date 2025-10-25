Borgo Paglia la seconda vita sull’acqua

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I medicinesi lo chiamavano "al Baurg" o borgo inferiore, e in passato era uno dei sei quartieri storici della città, con il macello vecchio affacciato sulla San Vitale, le case popolari e i cortili lastricati. Oggi, Borgo Paglia non è solo un luogo simbolo di Medicina: è un’area urbana completamente riqualificata e ridisegnata dal punto di vista ambientale e sociale, pensata per migliorare la qualità degli spazi pubblici e della vita della comunità. Giardini della pioggia, pavimentazioni drenanti anti-allagamento, nuove alberature e zone d’ombra diffuse, piazze e spazi verdi, percorsi ciclopedonali e nuove aree dedicate alla mobilità attiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

borgo paglia la seconda vita sull8217acqua

© Ilrestodelcarlino.it - Borgo Paglia, la seconda vita sull’acqua

Altri contenuti sullo stesso argomento

borgo paglia seconda vitaBorgo Paglia, la seconda vita sull’acqua - Taglio del nastro per lo spazio urbano rigenerato lungo lo storico canale: aree verdi, percorsi ciclopedonali e più alberi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

borgo paglia seconda vitaA Medicina inaugurato il nuovo Borgo Paglia - Oggi, Borgo Paglia non è solo un luogo simbolo di Medicina, alle porte di Bologna: è un'area urbana completamente riqualificata ... Riporta msn.com

borgo paglia seconda vitaMedicina inaugura il nuovo Borgo Paglia dopo rigenerazione green - Il Comune di Medicina nel Bolognese inaugura il nuovo Borgo Paglia, un'area urbana completamente riqualificata con più spazi verdi, giardini della pioggia, pavimentazioni drenanti anti- Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Borgo Paglia Seconda Vita