Borghi da visitare per Halloween in Emilia Romagna | dove andare

Bologna, 24 ottobre 2025 - Tanti borghi dell’Emilia Romagna sono avvolti dal mistero, custodi di antichi segreti. E per Halloween si preparano ad accogliere feste da brivido. Il borgo di Grazzano Visconti a Piacenza, ad esempio, si trasforma in un villaggio gotico. E rocche e manieri ospitano eventi a tema. Il Castello di Gropparello a Piacenza è famoso per il fantasma di Rosania Fulgosio, murata viva dal marito geloso; si dice che il suo spirito si aggiri per le stanze, lamentandosi e cercando pace. Invece il Castello di Montebello a Rimini è noto per la leggenda di Azzurrina: si narra che nel 1375, durante il solstizio d’estate, la bambina scomparve misteriosamente dopo essere caduta nella ghiacciaia mentre inseguiva una palla di stracci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

