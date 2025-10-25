Borghetto e Marzocca all’inseguimento dell’Fc Osimo

Argignano al Bianchelli per osare contro il Marzocca. Prima categoria, sesta giornata. Girone B. Oggi (ore 15:30). Borgo Minonna-Staffolo, Castelbellino-Barbara Monserra, Cingolana-Le Torri Castelplanio, Cupramontana-Borghetto, Olimpia Marzocca-Argignano (ore 14), Passatempese-Real Cameranese, Pietralacroce-Fc Osimo (ore 14:30). Domani (ore 14:30): Filottranese-Castelleonese. Classifica: Fc Osimo 13; Olimpia Marzocca, Borghetto e Argignano 9; Le Torri 8; Castelleonese e Passatempese 7; Borgo Minonna, Filottranese e Real Cameranese 6; Barbara Monserra, Staffolo e Castelbellino 5; Pietralacroce 4; Cingolana 3; Cupramontana 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

