Bonny Inter spunta un retroscena di calciomercato | quella big voleva l’attaccante francese Ecco come i nerazzurri sono riusciti a battere la concorrenza
Bonny Inter, dal duello di mercato con il Napoli alla guida dell’attacco nerazzurro. Il francese poteva giocare la partita con la maglia azzurra. Questa sera Bonny sarà ancora una volta il punto di riferimento offensivo della squadra di Cristian Chivu. Con l’infortunio di Marcus Thuram, l’attaccante francese affiancherà Lautaro Martínez nel big match contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Biasin mette in risalto i numeri di #Pio e #Bonny in questo avvio di stagione #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu - facebook.com Vai su Facebook
Turbo Bonny, fondamentale per l'Inter come la ThuLa: "Imparo e segno" - X Vai su X
Bonny Inter, spunta un retroscena: poteva finire in un’altra big di A - Bonny Inter, la nuova stella che illumina San Siro: da occasione mancata della Juve a colpo d’oro dei nerazzurri. Si legge su calcionews24.com
Bonny determinante ma poteva saltare: spunta un clamoroso retroscena di mercato - Bonny sta dimostrando tutto il suo valore anche con la maglia dell'Inter: nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena di mercato. Lo riporta spaziointer.it
Bonny, il retroscena: lo Stoccarda ha offerto 30 milioni, ma lui voleva l'Inter - L'attaccante arrivato dal Parma in estate doveva dimostrare di non soffrire lo scotto del salto dai gialloblu. Lo riporta tuttomercatoweb.com