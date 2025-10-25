Bonny Inter precedente positivo al Maradona | ecco come può lasciare ancora il segno

Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Tutti gli indizi sembrano portare a lui. Ange-Yoan Bonny sarà probabilmente il partner di Lautaro Martinez in attacco nell’attesissimo Napoli-Inter di questo pomeriggio. Il giovane attaccante francese, già protagonista al Maradona lo scorso anno con la maglia del Parma, ha lasciato un ricordo importante in quella stessa arena. In quella partita, Bonny si era infatti fatto notare per il suo primo gol in Serie A, realizzato dal dischetto, seppur con la sua squadra rimontata nei minuti finali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, precedente positivo al Maradona: ecco come può lasciare ancora il segno

