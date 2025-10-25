Bolognetta dopo quasi 20 anni riapre la palestra comunale

Dopo quasi vent’anni, la comunità di Bolognetta si riappropria della palestra comunale. I lavori di riqualificazione dell’immobile di via Pirainazzo sono durati 2 anni e sono stati finanziati con oltre un milione di euro grazie al Pnrr. Oggi il taglio ufficiale del nastro e il via alle attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

