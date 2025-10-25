Bologna rubano il cellulare a una ragazza e poi le chiedono il riscatto | due arrestati

Bologna, 25 ottobre 2025 - Prima le rubano il cellulare, strappandoglielo dalle mani e fuggendo via, poi, qualche ora dopo, le chiedono il riscatto: arrestati dai carabinieri per tentata estorsione in concorso. I due episodi si sono verificati giovedì, tra Casalecchio e Bologna, quando sono finiti in manette un 28enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per precedenti in materia di droga, e un 48enne italiano, residente a Bologna anche lui con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. L'operazione dei militari del nucleo operativo Radiomobile della compagnia Bologna Borgo Panigale è scattata dopo la denuncia di una ragazza ventenne che, nella zona di via Caravaggio a Casalecchio, stava passeggiando con il fidanzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, rubano il cellulare a una ragazza e poi le chiedono il riscatto: due arrestati

