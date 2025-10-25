Bolle di sapone da record | lo show BuBBles Revolution incanta Torino

Un'esperienza che sfida l'immaginazione sta per sbarcare a Torino. L'8 dicembre, il palcoscenico del Teatro Alfieri ospiterà Marco Zoppi e Rolanda, la coppia di artisti considerati tra i più grandi Bubble Artist del panorama mondiale, con il loro acclamato spettacolo “BuBBles Revolution”. Marco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bolle di allegria in arrivo! Domenica 26 ottobre vieni incontrare Bluey e porta a casa le bolle di sapone, in regalo compilando il form: : https://news.centrolemaioliche.it/bluey Ti aspettiamo per una giornata di dolcezza e divertimento! #centrolemaioliche #mai - facebook.com Vai su Facebook

Le bolle di sapone diventano show - Uno spettacolo elettrizzante per adulti e bambini, fatto di bolle di sapone giganti, magia e illusionismo, poesia e divertimento. Scrive ilgiorno.it

Esplodono le bolle di sapone giganti: lo show della paura adatto ai bambini - Dal 25 al 27 novembre, al Teatro Olimpico andrà in scena Bubbles Revolution, suggestivo spettacolo a base di bolle di sapone Bubbles Revolution andrà in scena al Teatro Olimpico. Scrive affaritaliani.it

BuBBles Revolution, all’Auditorium della Conciliazione il più grande show di bolle di sapone al mondo: l'evento il 2 e 3 marzo - Il magico spettacolo delle bolle di sapone torna a Roma con BuBBles Revolution, il più grande show al mondo nel suo genere. Si legge su ilmessaggero.it