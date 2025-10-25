Bollate a sorpresa arriva un nuovo medico di base
. C’è una bella notizia per una parte di quei bollatesi, novatesi e baranzatesi che sono rimasti senza medico di base: è entrata in servizio una nuova dottoressa, che ha acquisito in automatico i pazienti che furono del dottor Trogi, andato in pensione a fine agosto. Nuovo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Argomenti simili trattati di recente
Bollate, a sorpresa arriva un nuovo medico di base - C’è una bella notizia per una parte di quei bollatesi, novatesi e baranzatesi che sono rimasti senza ... Secondo ilnotiziario.net
Sorpresa Manchester United, il nuovo dirigente arriva dalla F1: è l’ex ingegnere di Hamilton - I Red Devils, guidati Jim Ratcliffe, hanno infatti annunciato l'arrivo in dirigenza di Michael Sansoni. Segnala tuttosport.com