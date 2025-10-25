Bollate a sorpresa arriva un nuovo medico di base

C'è una bella notizia per una parte di quei bollatesi, novatesi e baranzatesi che sono rimasti senza medico di base: è entrata in servizio una nuova dottoressa, che ha acquisito in automatico i pazienti che furono del dottor Trogi, andato in pensione a fine agosto.

bollate a sorpresa arriva un nuovo medico di base

