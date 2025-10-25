Bolivia le sfilata di moda delle donne indigene | le colorate immagini da La Paz
La Paz ha celebrato il suo 477° anniversario con un festival della moda in onore dello stile delle donne indigene andine della Bolivia, note come chola paceña. Queste donne, famose per le loro gonne colorate, sono un emblema dell’identità del Paese e l’evento mirava a mettere in risalto e celebrare il loro abbigliamento tradizionale. Più di 100 modelle hanno sfilato in passerella indossando abiti di cinque importanti stilisti boliviani. Le modelle indigene hanno sfoggiato coperte dai colori vivaci, cappelli a bombetta, gonne e gioielli. Dopo decenni di discriminazione, negli ultimi anni le donne indigene della Bolivia hanno abbracciato con orgoglio il loro patrimonio culturale, utilizzando eventi come questo per affermare la loro visibilità e celebrare la loro eredità culturale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
