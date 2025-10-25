Bolgare Che fine ha fatto la logistica? La minoranza di Spazio Comune chiede conto al sindaco

Bolgare. I consiglieri comunali di minoranza del gruppo “ Spazio Comune – Lista Civica Bolgare ” hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco, chiedendo chiarimenti in merito al progetto di un’ area logistica di circa 160mila metri quadrati previsto dal recente Piano di Governo del Territorio e al relativo consumo di suolo agricolo. Nella nota, i consiglieri sottolineano che la superficie interessata “comporta un pari consumo di suolo agricolo non compensato da terreno verde con lo stesso impiego” e che la motivazione principale addotta dall’amministrazione per questa trasformazione è stata “la necessità di reperire fondi da destinare alle casse comunali attraverso gli oneri di urbanizzazione, sollevando preoccupazioni sull’utilizzo del territorio come mera leva finanziaria”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bolgare, “Che fine ha fatto la logistica?” La minoranza di “Spazio Comune” chiede conto al sindaco

