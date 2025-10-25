Boccia attack! Congresso Pd ora! E la sua corrente
Pd, mon amour! Cronache di una nuova corrente annunciata. Francesco Boccia si è imbronciato perché solo lo han lasciato. Il Bravo di Elly Schlein potrebbe anche lui farsi la corrente Pd, “I. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Andrea Scanzi. . Dodici minuti di orrore contenutistico puri, tratti tutti dallo stesso “convegno”. Roccella, Boccia, Sechi, Velardi, Galli della Loggia. Condoglianze e buona visione. - facebook.com Vai su Facebook
Boccia attack! Congresso Pd, ora! E la sua corrente - Il Bravo di Elly Schlein è scettico sul "Correntissimo" Orlando- Da ilfoglio.it
Boccia a Palamara “sostienimi al Congresso Pd”/ Caos Csm, anche Ministro nella chat - scandalo Luca Palamara, anche il Ministro Boccia coinvolto nella maxi rete di intercettati: "sostienimi nella candidatura al Congresso Pd" Rispetto alle altre intercettazioni uscite in questi ... Segnala ilsussidiario.net
Il congresso del Pd in Sicilia finisce nel caos: gli anti-Schlein accusano il segretario di brogli e minacciano il boicottaggio - Lo scontro sulle primarie aperte, in realtà, è l’ultimo episodio di una faida che nasce da lontano. Riporta ilfattoquotidiano.it