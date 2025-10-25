Sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, si è svolto un evento molto importante nell’ambito dell’impegno sociale del BMW Group Italia. BMW Motorrad si è schierata nuovamente al fianco dell’associazione Diversamente BMW Motorrad Corporate Communications Disabili, Di.Di., supportandola nell’organizzazione di un corso di guida dedicato a mettere, o rimettere, in sella motociclisti con disabilità. Un team di volontari del BMW Group Italia ha partecipato attivamente, contribuendo al successo di questo corso. Durante l’evento si sono svolte diverse attività in parallelo, sfruttando tutte le possibilità offerte dalle infrastrutture del circuito di Cervesina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bmw ci mette il cuore. La moto e i disabili. Un emozione per tutti