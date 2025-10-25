Blitz contro lo spaccio Torturarono connazionale Sette giovani arrestati
E’ scattato all’alba di ieri con un impiego massiccio di forze e con l’uso di un elicottero per guidare i movimenti dall’alto, il maxi blitz della polizia che ha sgominato un pericoloso clan multietnico. L’operazione è scattata al termine di una complessa e articolata attività investigativa degli uomini della squadra mobile, guidati dal vice questore aggiunto Gabriele Di Giuseppe, e coordinata dalla Procuratore capo di Fermo, Raffaele Iannella. I poliziotti hanno così dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sono 11 i soggetti arrestati per spaccio a Roma nel corso di una serie di blitz dei Carabinieri che hanno interessato diverse zone, tra cui Fidene, Nuovo Salario, Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Trastevere e Cassia. Ingenti i quantitativi di cocaina, crack e hashi - facebook.com Vai su Facebook
Blitz anti-spaccio nel centro di Bitonto, il sindaco ringrazia i carabinieri https://ift.tt/qyO95lw https://ift.tt/NrCnU6Y - X Vai su X
Blitz antidroga nel Fermano, sette arresti dopo la tortura di un ventenne tunisino - Operazione dall'alba, azione in un casolare di Lapedona. rainews.it scrive
Blitz antidroga all'alba sulla costa marchgiana: 14 arresti, un B&B trasformato in centrale dello spaccio - Sono scattate all’alba di oggi le catture dell’operazione “Cerbero”, portata a termine dalla Squadra Mobile di Fermo insieme alle Squadre Mobili di Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro ... Lo riporta corriereadriatico.it
Agenti e unità cinofila in azione. Doppio blitz contro lo spaccio - Sorpresi a consumare droga in luogo pubblico, per uno scatta il Daspo, per l’altro la sospensione della patente. Come scrive ilgiorno.it