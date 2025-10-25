Blitz contro lo spaccio Torturarono connazionale Sette giovani arrestati

E’ scattato all’alba di ieri con un impiego massiccio di forze e con l’uso di un elicottero per guidare i movimenti dall’alto, il maxi blitz della polizia che ha sgominato un pericoloso clan multietnico. L’operazione è scattata al termine di una complessa e articolata attività investigativa degli uomini della squadra mobile, guidati dal vice questore aggiunto Gabriele Di Giuseppe, e coordinata dalla Procuratore capo di Fermo, Raffaele Iannella. I poliziotti hanno così dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

