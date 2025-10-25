Blitz anti Israele alla fiera farmaceutica di Napoli attivisti ProPal fermati tensione con la polizia

Protesta contro la presenza dell'azienda farmaceutica "Teva" all'evento Pharmexpo allestito nella Mostra d'Oltremare a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

