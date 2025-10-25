Bisonte Firenze contro Monviso inizia un altro tour de force

FIRENZE – Il Bisonte Firenze, continua il tour de force di gare a scadenza ravvicinata. Archiviato il primo mini ciclo di tre partite in otto giorni, che ha fruttato un ottimo bottino di cinque punti, Il Bisonte Firenze si appresta ad affrontarne un altro, ancora più decisivo considerando le avversarie: si parte domani (26 ottobre) alle 17, con il match del Pala BigMat contro la Wash4Green Monviso Volley valido per la quinta giornata della serie A1 Tigotà, poi mercoledì sarà la volta della trasferta di Cuneo e la domenica successiva della gara in casa con Perugia. Tre partite contro squadre dal livello e dagli obiettivi simili, in cui le bisontine dovranno provare a proseguire la loro striscia positiva: gli ultimi tre match hanno fatto registrare due successi al tie break contro Vallefoglia e Macerata e un’onorevolissima sconfitta, ancora al tie break, nel derby con Scandicci, ma soprattutto hanno mostrato una squadra capace sia di giocare bene che di saper reagire ai momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it